«Компенсировать чувство ненужности»: почему в Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне

Финансовые затраты Эстонии на оборону и реорганизацию вооружённых сил говорят о фактической подготовке страны к войне. Такое мнение высказал глава отдела по оборонным инвестициям эстонского Минобороны Кусти Сальм. При этом чиновник не уточнил, с кем именно в Таллине планируют воевать. Эксперты полагают, что как Эстония, так и в другие прибалтийские государства откровенно используют в своих целях антироссийскую риторику. В частности, отмечают аналитики, есть расчёт на получение дивидендов от нагнетания военной истерии в регионе.

Текущий уровень оборонных расходы Эстонии свидетельствуют о том, что в стране фактически ведётся подготовка к войне. С таким заявлением выступил начальник отдела оборонных инвестиций Министерства обороны прибалтийской страны Кусти Сальм, выступая на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon. При этом он подчеркнул, что происходящее — «не только игра в оборону по учебникам» или ведение военного хозяйства.

«Самое важное, что я сейчас скажу: это с политической точки зрения немного некорректно, но с помощью оборонных инвестиций и реорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне», — сказал Сальм.

Эстонский чиновник не уточнил, с кем именно Таллин собрался воевать, но подчеркнул необходимость выжать максимум «из каждого инвестированного в оборону цента».

«Действительно, то, что мы сегодня закупаем, то, что мы делаем в обучении, является связанной с безопасностью подготовкой к войне», — подчеркнул Сальм.

В ходе конференции Eesti 100Pluss Visioon, в которой приняли участие как эстонские чиновники, так и представители крупного бизнеса, поднимались вопросы возможных угроз экономической безопасности страны. В их числе назывались терроризм, отмывание денег, кибератаки, дезинформация и пропаганда.

Как считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО , доктор политических наук Михаил Александров , есть несколько причин, по которым в Эстонии озабочены военным бюджетом.

«Это связано с общей напряжённостью между Россией и Западом, и желанием Эстонии капитализировать эту напряжённость в свою пользу. С одной стороны, они проявляют лояльность Западу и, прежде всего, США. Нагнетанием этой военной истерии рассчитывают продемонстрировать, что они являются верным союзником, и рассчитывают получить за это дивиденды и, возможно, инвестиции в военную инфраструктуру. Это сопряжено с реальными деньгами, которые пойдут на территорию Эстонии и которые она сможет использовать для каких-то своих нужд», — заметил собеседник RT.

Второй момент, по его словам, связан с продолжением курса по разобщению русскоязычного и коренного населения Эстонии.

«Эстонские власти, конечно, готовят ситуацию для возможного подавления русского населения. Дискриминация русского населения в Прибалтике — в Эстонии, Латвии усиливается», — добавил Александров.

В этой связи напомним, что в начале января на одной из трамвайных остановок в Таллине появилась реклама, которая призывала эстонцев и русских ждать общественный транспорт по отдельности. Оказалось, эта акция была устроена либеральной партией «Эстония 200» для привлечения внимания общества к проблеме раздельного образования для эстонских и русских детей.

В то же время министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу негативно отреагировал на факт избрания Таллина столицей акции «Тотальный диктант — 2019». По его словам, власти республики должны отказаться от проведения этого проекта, который якобы основан не на филологических, а на политических мотивах.

Вдобавок, он вновь поднял вопрос о взыскании с России €1,2 млрд ущерба за «советскую оккупацию».

«Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мирный договор. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причинённый ею ущерб», — отмечал эстонский министр.

«Антироссийская истерия помогает политикам оставаться на плаву»

Заметим, что вопросами противодействия якобы имеющейся российской угрозе озабочены и другие страны Прибалтики — Литва и Латвия, хотя в Москве неоднократно подчёркивали: Россия не намерена ни на кого нападать, а антироссийская истерия просто используется для наращивания натовских контингентов у западных границ РФ.

18 февраля глава литовского МИД Линас Линкявичус призвал Европейский союз прилагать больше усилий в борьбе с «российской пропагандой». По его мнению, на Западе продолжают недооценивать «информационное влияние России» и отсутствие чёткой позиции приводит к «новым осложнениям». Дипломат также выступил за продолжение жёсткой санкционной политики в отношении РФ.

В свою очередь, Министерство обороны Латвии заявило, что с российских IP-адресов якобы рассылались фейковые письма от лица главы ведомства Артиса Пабрикса. При этом никаких доказательств причастности Москвы к подобной акции по дискредитации литовского министра не приводится.

Как заметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что значительная часть нынешних элит прибалтийских стран была воспитана и обучена заокеанскими политтехнологами.

«Их воспитали на такой лексике, по-другому они говорить и мыслить не умеют. Это своего рода зомби, которые мыслят соответствующим образом», — полагает эксперт.

Говоря об Эстонии, собеседник RT подчеркнул, что из Таллина периодически поступают всякие странные заявления.