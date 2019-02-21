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Опубликовано видео испытаний арктической экипировки «Нанук» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Концерн «Калашников» создал комплект экипировки и снаряжения для военнослужащих спецподразделений.
Экипировка «Нанук» предназначена для спасения попавших в ледяную воду в условиях экстремально низких температур. Изделие создавалось при участии Министерства Обороны Российской Федерации и ассоциации содействия освоению арктических территорий «Северный Десант». Видео опубликовано на сайте kalashnikov.media.
Экипировка включает более сорока наименований, в том числе рейдовый костюм «Нанук», специальный спальный мешок для низких температур, транспортные контейнеры для обеспечения сохранности средств медицинского обеспечения, связи, рационов питания и многое другое.
На кадрах видно, как одетый в специальный костюм руководитель спецпроектов Концерна «Калашников» Михаил Ярин прыгает в прорубь, после чего двое мужчин вытаскивают его с помощью веревки.
«Офигенная плавучесть у этого костюма, я вам хочу сказать», — восклицает испытатель, поднявшись на ноги.
Ранее сообщалось, что экипировка проходила испытания в условиях Крайнего Севера продемонстрировали эффективность на уровне 80%.
О том, будет ли принята на вооружение данная экипировка, в сообщении умалчивается.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны , Ижмаш
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