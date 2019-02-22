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Китай готовится к созданию дальнобойной «плазменной артиллерии» 

ТАСС + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Reuters
В четверг в Китае закончился прием заявок на участие в тендере по разработке технологии "плазменной артиллерии". Патент на использование принципов намагниченной плазмы в артиллерийских системах научная группа из Академии бронетанковых войск получила в 2015 году в Национальном управлении интеллектуальной собственности.
Как поясняется в информации на сайте закупок Китайской народно-освободительной армии (НОАК), технология предусматривает использование электромагнитного поля для стрельбы снарядами, что позволяет увеличить скорость и дальность их полета.
Китайские конструкторы пока находятся только на подступах к созданию "плазменной артиллерии", ее появление в качестве полноценного оружия возможно только в отдаленном будущем. Тем не менее, специалисты уже сейчас признают, что при практическом применении она может оказаться удобнее другого электромагнитного оружия рельсотрона. В отличие от него, магнитно-плазменное орудие может устанавливаться на танки и самоходные установки, значительно повышая их боевую эффективность.
Согласно спецификации патента, орудие будет сделано из намагниченного материала, охватывающего ствол, и генератора, формирующего магнитное поле внутри ствола. Причем сила этого поля постепенно ослабевает от стенок ствола к его центральной внутренней оси. При выстреле образующийся газ ионизируется, превращается в плазму и при помощи магнитного поля притягивается к внутренним стенкам ствола, покрывая их сплошным слоем. Это, по мысли авторов, уменьшает силу трения снаряда, значительно увеличивает мощность и дальность выстрела, а также снижает коэффициент износа ствола.
Отличие запатентованной китайской технологии от электромагнитных рельсотронов, которые испытываются для на боевых кораблях не меньше эсминца, в ее относительной компактности. Пушку, оснащенную генератором, можно установить на танк или самоходную артиллерийскую установку (САУ). Использование описанной технологии при этом позволит разогнать снаряд до скорости, превышающей 6 Махов (предел для обычной артиллерии).
В интервью газете Huanqiu Shibao военный аналитик Вэй Дунсю сообщил, что дальность стрельбы магнитно-плазменной САУ 155-миллиметровыми снарядами также составит от 50 — 100 км. У находящихся в настоящее время на вооружении НОАК самоходных артсистем дальность стрельбы достигает 40 км.
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Армия , Оружие , Китай
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