Тверским суворовцам построят новый учебный комплекс

Новое здание учебного заведения будет построено в микрорайоне Мигалово в Твери

"Наша задача не только создать новый комплекс училища, но и оснастить его самым современным оборудованием, чтобы суворовцы могли получать комплексное качественное образование и всестороннее развитие", — сказал замминистра на церемонии закладки памятного камня.

Он напомнил, что нынешнее здание училища на улице Софьи Перовской является памятником архитектуры, было построено в 1858 году.

"Но сегодня предъявляются новые современные требования к проживанию воспитанников, организации учебного процесса, некоторым техническим параметрам. В связи с чем было принято решение переместить училище на фонды нового комплекса, строительство которого начнется в ближайшее время", — рассказал Иванов.

Замминистра подчеркнул, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России учли исторический и архитектурный облик города при проектировании комплекса.

"Новое суворовское училище сохранит этот стиль. Значимость объекта подчеркнут классические фасады со штукатурным декором и лаконичным цветовым решением. Аллею вдоль главного входа украсят зеленые насаждения, малые архитектурные формы и образцы военной техники", — добавил замминистра.

В свою очередь губернатор отметил, что в Мигалово "открывается новая страница в истории Тверского суворовского военного училища". "Здесь будет построен комплекс современных зданий, где новые поколения суворовцев будут осваивать науку побеждать. Новые учебные и бытовые корпуса, спортивный комплекс позволят училищу продолжить традиции воспитания будущих военачальников, ученых, видных государственных деятелей", — сказал Руденя.