Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тверским суворовцам построят новый учебный комплекс 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя заложили камень в основание нового здания Тверского суворовского военного училища.
Новое здание учебного заведения будет построено в микрорайоне Мигалово в Твери.
"Наша задача не только создать новый комплекс училища, но и оснастить его самым современным оборудованием, чтобы суворовцы могли получать комплексное качественное образование и всестороннее развитие", — сказал замминистра на церемонии закладки памятного камня.
Он напомнил, что нынешнее здание училища на улице Софьи Перовской является памятником архитектуры, было построено в 1858 году.
"Но сегодня предъявляются новые современные требования к проживанию воспитанников, организации учебного процесса, некоторым техническим параметрам. В связи с чем было принято решение переместить училище на фонды нового комплекса, строительство которого начнется в ближайшее время", — рассказал Иванов.
Замминистра подчеркнул, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России учли исторический и архитектурный облик города при проектировании комплекса.
"Новое суворовское училище сохранит этот стиль. Значимость объекта подчеркнут классические фасады со штукатурным декором и лаконичным цветовым решением. Аллею вдоль главного входа украсят зеленые насаждения, малые архитектурные формы и образцы военной техники", — добавил замминистра.
В свою очередь губернатор отметил, что в Мигалово "открывается новая страница в истории Тверского суворовского военного училища". "Здесь будет построен комплекс современных зданий, где новые поколения суворовцев будут осваивать науку побеждать. Новые учебные и бытовые корпуса, спортивный комплекс позволят училищу продолжить традиции воспитания будущих военачальников, ученых, видных государственных деятелей", — сказал Руденя.
Также в торжественной церемонии закладки камня принял участие вице-премьер Юрий Борисов — выпускник Тверского суворовского военного училища.
ТАСС: последние новости
Путин заявил, что "оборонная" часть его послания 2018 года была призвана успокоить россиян Путин: работа над гиперзвуковой ракетой "Циркон" идет успешно и будет завершена в срок Путин: концепция РФ по применению ядерного оружия не подразумевает превентивного удара
Комментарии
Армия , ЮРИЙ БОРИСОВ , Игорь Руденя , Тимур Иванов , Министерство обороны , Тверская Область , Тверь
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
О чем мечтают мужчины перед 23 февраля
Общество
Опубликовано видео испытаний арктической экипировки «Нанук»
Армия Войска
Израиль «уничтожил» вертолет РФ в ролике о системе ПВО
Оружие Армия
«Невероятная ракета»: почему от «Циркона» нет спасения
Оружие Армия
На Украине объявили масштабные обыски
Украина В мире
Кошмар класса люкс: новое об изнасиловании на Сейшелах
Происшествия Статьи
Медведев обратился к кабмину с требованием
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение