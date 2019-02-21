Индия приняла на вооружение первый истребитель собственной разработки

Авиационный регулятор Индии (CEMILAC) выдал окончательное разрешение на использование сверхзвуковых истребителей Tejas национальной разработки в составе ВВС страны, сообщает в четверг телеканал NDTV.

Согласно его данным, церемония передачи соответствующих эксплуатационных документов прошла в Бангалоре (штат Карнатака) в рамках авиакосмического салона Aero India-2019. Комментируя это событие, командующий ВВС Индии маршал Бирендра Сингх Дханоа назвал его "важной вехой" в истории как военно-воздушных сил, так и военной промышленности республики в целом.

"В ходе испытаний истребитель совершил множество вылетов и продемонстрировал точность при использовании оружия", — сказал Дханоа в присутствии представителей минобороны Индии и компании-разработчика Hindustan Aeronautics Ltd.

Многоцелевой однодвигателевый сверхзвуковой истребитель Tejas является на 60% продуктом собственной разработки Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и минобороны Индии. Разработка истребителей Tejas продолжалась больше 30 лет. Правительство страны одобрило разработку легких боевых самолетов в 1983 году, и изначально планировалось, что они поступят на вооружение в 1994 году. Предполагается, что Tejas заменят в составе ВВС российские МиГ-21.

Ранее индийские ВВС разместили заказ на более чем 120 истребителей такого типа, которые, как ожидается, поступят на вооружение до 2025 года.