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Для российских военных создали телефон по новым правилам Госдумы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Caviar
Российский производитель люксовых телефонов, смартфонов и аксессуаров Caviar представил новый кнопочный Tsar-телефон без камеры и вспышки. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Устройство получило название «Защитник» и, по информации Caviar, было выпущено специально для военнослужащих. Таким образом компания отреагировала на принятый Госдумой закон, который ограничивает использование военными телефонов и других гаджетов с камерой и геолокацией.
Черный шестиугольный корпус Tsar-телефона изготовлен из закаленного титана, а его задняя панель украшена кожаной вставкой и фирменной короной Caviar.
Стоимость устройства — 199 тысяч рублей.
19 февраля Госдума приняла в окончательном чтении закон, согласно которому военнослужащим будет запрещено публиковать в интернете или передавать СМИ сведения о себе и своих сослуживцах (в том числе о бывших). Кроме того, им придется отказаться от смартфонов и планшетов на службе. При этом простыми кнопочными телефонами пользоваться разрешено.
Ранее в феврале Caviar разработал оригинальные покрытия для наушников Apple AirPods. «Царские» наушники и их футляры представили в четырех вариантах дизайна: ярко-красные или черные с короной-логотипом и золотой надписью Caviar, а также в карбоновом покрытии с золотым гербом России.
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Армия , Госдума , Lenta.ru
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