Госдеп заявил, что США продолжают соблюдать ДРСМД

США продолжают соблюдать договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вопреки заявлениям президента РФ Владимира Путина , утверждает госдепартамент

"В противоположность усилиям России по созданию многочисленных новых систем вооружений, включая нестратегическое ядерное оружие, Соединенные Штаты полностью соблюдают ДРСМД… Более того, мы не стремимся разработать аналогичные экзотические новые системы доставки ядерного оружия", — сказал РИА Новости представитель госдепа.

Президент РФ Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию обвинил Вашингтон в нарушении ДРСМД и сообщил, что в случае размещения американских крылатых ракет в Европе Россия даст адекватный и асимметричный ответ.

Таким ответом он назвал ракетный комплекс "Авангард". Кроме того, он заявил, что Россия разрабатывает гиперзвуковую ракету "Циркон" радиусом действия 1000 километров. Размещать ее можно будет на носителях в нейтральных водах, отметил Путин. Кроме того, президент РФ упомянул межконтинентальную ракету "Сармат", лазерную установку "Пересвет", подводный беспилотник "Посейдон" и авиационный комплекс с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

В госдепартаменте заявили, что приведенные в качестве примеров нарушения американской стороной ДРСМД системы ПРО Aeges Ashore, размещенные в Румынии и готовящиеся к размещению в Польше, не противоречат договору.

"Заявления президента Путина — это продолжение попыток российской пропаганды избежать ответственности за действия России в нарушение ДРСМД", — сказал представитель ведомства. Он также заверил, что США продолжат работу с союзниками и партнерами для обеспечения своей безопасности.