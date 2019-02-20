Россия нацелит ракеты на США в случае размещения оружия в Европе

По его словам, оружие может быть использовано не только против стран, которые разместили американские ракеты, но и против "центров принятия решений по применению комплексов".

Президент отметил, что по техническим характеристикам российское оружие будет соответствовать возможностям американских ракет.

"Знаем, как это сделать, и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными", — заявил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, если ПВО США не окажутся на континенте.

"Ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас", — сказал он.

"В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть — именно вынуждены, предусмотреть зеркальные и ассиметричные действия", — подчеркнул российский лидер.

Путин заявил, что Вашингтон так и не смог обосновать выход из соглашения.

"Нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы как вот в 2004 году, из ПРО вышли — все. В открытую, по-честному", — сказал президент.

Он отметил, что с момента заключения договора в 1987 году в мире произошли серьезные изменения: многие страны продолжили развивать ракеты малой и средней дальности, а Россия и США — нет, они добровольно ограничили себя в этом.

Путин подчеркнул, что Вашингтон сам нарушает ДРСМД, а затем "ищет оправдания и назначает виновных". Кроме того, США мобилизуют своих сателлитов, которые американцам "подхрюкивают".

В частности, нарушением договора был запуск ракет-мишеней и пусковых установок в Румынии и Польше, резюмировал глава государства.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору.