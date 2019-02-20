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Вечный карабин: в США восхитились надежностью СКС 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Вы просто не сможете убить старый, надежный, полуавтоматический карабин Сергея Симовова, — пишет военный обозреватель War is Boring Роберт Бекхасен.
СКС был принят на вооружение в 1945 году — к тому времени уже было очевидно, что век винтовок с ручным перезаряжанием закончился, а талантливый 26-летний конструктор Михаил Калашников, уже создавший к тому времени два интересных пистолета-пулемета, еще только работал над своим легендарным автоматом.
Сергей Симонов создавал карабин под тот же патрон калибра 7,62 миллиметра, что и АК. Однако в магазине карабина помещалось всего 10 патронов, а в автоматном — 30. Поэтому в советской армии СКС не получил широкого распространения: его использовали пограничники, саперы, войска ПВО и роты почетного караула — где ведение огня из стрелкового оружия не являлось основной задачей. Зато в 50-е году лицензию на производство карабина приобрел Китай и стал штамповать его миллионными тиражами. Точный и мощный, простой в использовании и обслуживании, не боящийся грязи и влажности СКС идеально подходил для тогдашней военной доктрины КНР, делавшей упор на винтовочный огонь, снайперскую стрельбу и устройство засад.
Карабин Симонова до сих пор остается оружием кочующих повстанцев и партизан в разных уголках планеты. Особенно полюбили это оружие охотники, путешественники и коллекционеры — причем оружие советского производства ценится намного дороже в силу качества изготовления и ограниченности тиража. В США СКС популярен еще и потому, что 10-зарядный магазин не подпадает под ограничения, установленные федеральными властями, и купить карабин Симонова намного проще, чем современные автоматические винтовки. Наконец, СКС — даже раритетный советский экземпляр, — стоит намного дешевле, чем брендовые британские винтовки Garand, скажем.
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Армия , Сергей Симонов , Михаил Калашников , США
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