Эксперт рассказал о шансах России в случае войны с НАТО

Воздушно-космические силы России по своей численности могут противостоять силам НАТО в локальном конфликте на зарубежной территории. Такое мнение высказал военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков . При этом авиация НАТО превосходит российскую боевую авиацию по численности, и полномасштабной воздушной войны с Западом Россия не выдержит. В этом случае одним из немногих для Москвы вариантов будет применение ядерного оружия, уверен специалист.

Россия не сможет долго противостоять силам НАТО в случае затяжной глобальной войны, потому что Североатлантический альянс располагает гораздо большим количеством авиации. Об этом военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков написал в своей статье для «Военно-промышленного курьера», сообщает ФАН.

ВКС России тем не менее могут в теории успешно противостоять войскам НАТО в условиях локальной войны на территории третьей страны — например, Сирии или Афганистана

По словам эксперта, США и их союзники могут создать воздушную группировку численностью до 2,5 тыс. самолетов, из которых 600 единиц — беспилотные летательные аппараты, полторы тысячи вертолетов, и 1,3 тыс. — боевые самолеты разных моделей. Кроме того, американцы и НАТО могут в боях применить единовременно до 2 тыс. крылатых ракет.

Подобная армада может быть задействована «в случае воздушной кампании от двух-трех недель до двух месяцев и более». Сивков подчеркнул, что для Российской Федерации ключевое условие успешного участия в подобных локальных конфликтах — создание «всевысотного радиолокационного поля» и его устойчивость в боях.

Отдельное внимание, уверен доктор военных наук, нужно обратить на средства радиоэлектронной борьбы и «меры оперативной маскировки». Российские ВКС оснащены ко всему прочему достаточным количеством тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, передает НСН.

Даже если Россия будет проигрывать НАТО в воздухе, то у Москвы всегда остается вариант с применением ядерного оружия — тактического либо стратегического, добавил эксперт.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков регулярно публикует статьи с аналитикой на тему вероятных глобальных военных конфликтов, порой заявляя о проектах вроде ядерного удара по геофизическим зонам на территории Северной Америки.

По мнению Сивкова, России не следует соревноваться с США по количеству ядерного оружия. Вместо этого, считает эксперт, российским военным следует создать ядерные заряды калибром более ста мегатонн в тротиловом эквиваленте. «

Создание 40-50 таких боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США», — написал эксперт.

Среди таких зон Сивков назвал Йеллоустоунский супервулкан, а также разломы тихоокеанского побережья. Эксперт утверждает, что если нанести по ним ядерные удары, то это «гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту». Он заключил, что наличие у России подобных вооружений «снова сделает масштабную ядерную войну иррациональной».

Спустя некоторое время Сивков обрисовал контуры возможной ядерной войны между Россией и Соединенными Штатами. «Важно именно уничтожение, а не нанесение неприемлемого ущерба, поскольку его размер меняется в зависимости от ситуации в мире и в самих США», — подчеркнул он. Сивков полагает, что России необходимо наращивать свои вооружения — «супероружие с боеголовками мощностью порядка 100 Мт». Он добавил, что главным признаком вероятной подготовки США к ядерному удару по России может быть отзыв посла и сотрудников американской дипмиссии из Москвы.

Стоит отметить, что в середине осени 2018 года президент России Владимир Путин , выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» , заявил, что политика российского государства не предполагает нанесение превентивного ядерного удара. Путин подчеркнул, что российская сторона будет применять ядерное оружие, только если получит доказательства удара по территории России. Однако в таком случае, по словам Путина, предполагаемый агрессор «просто сдохнет».