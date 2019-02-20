Военнослужащие ЗВО прошли усложненную полосу препятствий конкурса «Снайперский рубеж-2019» в Воронежской области

Участники состязаний преодолели на маршруте длиной в 5 километров инженерные заграждения, минное поле, выполнили скоростной слалом на лыжах, сборку и разборку автомата Калашникова, после чего вышли на рубежи открытия огня по целям на дистанции до 500 метров.

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа впервые прошли усложненную полосу препятствий в рамках конкурса Армейских международных игр «Снайперский рубеж-2019» в Воронежской области.

Более 70 снайперов боролись за право представлять свои воинские части и соединения на соревнованиях профессионального мастерства. Конкурсанты в течении пяти дней проходили упражнения: «Снайперский биатлон», «Стрельба на зачет», «Стрельба ночью», «Снайпер в обороне» и «Снайпер в наступлении».

На втором этапе участникам предстояло состязаться в составе снайперских пар. В упражнении «Стрельба по воздушной цели» помимо головной и ростовой фигуры нужно было поразить специальную мишень — беспилотный летательный аппарат, который перемещается на высоте 15 метров со скоростью 1 м/с. В упражнении «Найти и уничтожить» снайперы выполняли стрельбу по появляющимся целям в произвольном порядке. На запоминание и поиск цели снайперам дается не более 20 секунд и 2 выстрела из штатной винтовки Драгунова СВД.

При выполнении задания «Стрельба с выносом точки прицеливания» участники вели стрельбу по поясным мишеням, которые появлялись на разной дальности от 400 до 800 метров, при этом главное условие упражнения — не вносить поправки в прицел. При выполнении упражнения «Специальная стрельба» снайперы открывали огонь по пяти мишеням, изображающим голову террориста с заложником.

К участию в третьем заключительном этапе были допущены лучшие четыре команды по итогам первого и второго этапов. Итоговое упражнение — «Снайперская эстафета» — прошла с семи препятствиями, участники забегов преодолели на маршруте длиной в 5 километров инженерные заграждения, минное поле, участок зараженной местности, выполнили скоростной слалом на лыжах, сборку и разборку автомата Калашникова АК-74М, после чего вышли на рубежи открытия огня по целям на дистанции до 500 метров в составе снайперских пар. Дистанция самого трудного для участников соревнований этапа была увеличена в 2 раза.

Первое место и право участвовать в окружном этапе заняли снайперы мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО, дислоцированного в Воронежской области.

Весной этого года они представят общевойсковую армию, штаб которой находится в городе Воронеже, на окружных соревнованиях в Ленинградской области.