Политолог назвал присутствие эсминца США в Черном море «психической атакой»

Присутствие американского эсминца "Дональд Кук" в Черном море является своеобразной "психической атакой", реальной угрозы он не представляет, заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее в национальном центре управления обороной РФ сообщили, что во вторник в 17.00 по московскому времени в акваторию Черного моря зашел эсминец военно-морских сил США Дональд Кук ". Российские корабли контролируют действия американского эсминца.

"Продолжает осуществляться политика непрерывного давления на Россию демонстрационными шагами. Реальной угрозы он не представляет, так как находится под нашим военным контролем, собственно, как и весь регион. Его задача — это своеобразная "психическая атака", создать напряжение для российской стороны и ободрить украинскую сторону в ее очередных провокациях", — сказал РИА Новости Джаралла.

По его словам, США испытывают серьезные внутренние проблемы и выход видят во внешней экспансии.