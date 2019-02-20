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Над Москвой взорвут 10 тысяч зарядов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Расчеты отдельного салютного дивизиона Западного военного округа на подмосковном полигоне Алабино зарядили салютные установки для работы в День защитника Отечества.
— 72 салютные установки на базе КамАЗ полностью готовы к проведению праздничного фейерверка. Каждая установка состоит из шести модулей разного калибра — от 105 до 310 миллиметров. Всего будет использовано 10 тысяч зарядов 70 вариантов расцветки и калибров, — рассказали в пресс-службе ЗВО.
Салютные установки будут работать с 16 огневых позиций в разных местах столицы, главной станет точка на Поклонной горе. Купола фейерверка будут иметь диаметр до 300 метров, высота подъема составит 500 м.
Работой праздничной артиллерии управляет программа в соответствии с заранее составленным сценарием. Она позволяет проектировать и моделировать будущий салют, делая его красочным и интересным. Когда программа настроена, оператору остается нажать кнопку пуска — дальнейшая работа происходит автоматически, электроника отмеряет время залпов до миллисекунд.
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Армия , Москва
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