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В НАТО доказали, что через соцсети легко манипулировать солдатами 

BFM.RU + ещё 1 11 минут назад
Эксперты НАТО назвали соцсети легким способом манипулировать солдатами, передает РБК. Ради эксперимента эксперты из Североатлантического альянса в преддверии военных учений в Европе создали фейковые аккаунты на Facebook и стали приглашать туда военнослужащих. В итоге при помощи общения удавалось не только определять местоположение и передвижение отдельных частей, но и провоцировать солдат на нарушение дисциплины, сообщает издание Wired со ссылкой на доклад Stratcom.
Авторы исследования указывают, что на весь эксперимент они потратили всего 60 долларов.
Помимо этого, в докладе указывается, что при помощи социальных сетей удавалось обнаружить информацию о военнослужащих, с помощью которой на них можно было оказывать давление. Например, шантажировать женатых солдат, которые в различных аккаунтах рассказывали о своих любовных похождениях на стороне. «У каждого человека есть кнопка. На кого-то можно надавить финансово, на кого-то при помощи личной информации. Проблема в том, что личные данные находятся в открытом доступе», — заявила глава исследовательского центра НАТО Дженис Сартс.
Указывается, что в НАТО уже несколько лет пытаются заставить военнослужащих отказаться от использования смартфонов, которые можно использовать для отслеживания дислокации военнослужащих.
19 февраля Государственная дума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, согласно которому на службе военным и призывникам будет запрещено пользоваться гаджетами. Изменения предполагают, что при исполнении обязанностей военным нельзя будет иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства, которые могут через интернет распространять аудио-, фото— и видеоматериалы, а также данные геолокации.
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Армия , Видео , Интернет , Госдума , РБК
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