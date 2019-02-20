В НАТО доказали, что через соцсети легко манипулировать солдатами

Эксперты НАТО назвали соцсети легким способом манипулировать солдатами, передает РБК . Ради эксперимента эксперты из Североатлантического альянса в преддверии военных учений в Европе создали фейковые аккаунты на Facebook и стали приглашать туда военнослужащих. В итоге при помощи общения удавалось не только определять местоположение и передвижение отдельных частей, но и провоцировать солдат на нарушение дисциплины, сообщает издание Wired со ссылкой на доклад Stratcom.

Авторы исследования указывают, что на весь эксперимент они потратили всего 60 долларов.

Помимо этого, в докладе указывается, что при помощи социальных сетей удавалось обнаружить информацию о военнослужащих, с помощью которой на них можно было оказывать давление. Например, шантажировать женатых солдат, которые в различных аккаунтах рассказывали о своих любовных похождениях на стороне. «У каждого человека есть кнопка. На кого-то можно надавить финансово, на кого-то при помощи личной информации. Проблема в том, что личные данные находятся в открытом доступе», — заявила глава исследовательского центра НАТО Дженис Сартс.

Указывается, что в НАТО уже несколько лет пытаются заставить военнослужащих отказаться от использования смартфонов, которые можно использовать для отслеживания дислокации военнослужащих.