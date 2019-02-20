Украина проведет учения с ЕС по отражению «российских кибератак»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов анонсировал проведение совместных учений с ЕС для подготовки к отражению "российских кибератак" во время выборов на Украине

"Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях России задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа", — цитирует заявление Турчинова пресс-служба Совета.

По его словам, совместные учения пройдут в ближайшее время. В ходе учений будут смоделированы различные сценарии вмешательства и отработаны сценарии реагирования на киберугрозы.