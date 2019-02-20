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Украина проведет учения с ЕС по отражению «российских кибератак» 

РИА Новости + ещё 1 9 минут назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов анонсировал проведение совместных учений с ЕС для подготовки к отражению "российских кибератак" во время выборов на Украине.
"Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях России задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа", — цитирует заявление Турчинова пресс-служба Совета.
По его словам, совместные учения пройдут в ближайшее время. В ходе учений будут смоделированы различные сценарии вмешательства и отработаны сценарии реагирования на киберугрозы.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов 3 февраля и 8 февраля объявила полный список кандидатов — на пост президента претендуют рекордное за всю историю число из 44 кандидатов.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.
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Армия , В мире , АЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ , ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО , ПЕТР ПОРОШЕНКО , Владимир Зеленский , ЕС , Центризбирком России
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