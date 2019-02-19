Клинцевич прокомментировал присутствие американского эсминца в Черном море

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что присутствие американского эсминца "Дональд Кук" в Черном море может спровоцировать Киев на новые безрассудные действия.

Ранее в национальном центре управления обороной РФ сообщили, что во вторник в 17.00 по московскому времени в акваторию Черного моря зашел эсминец военно-морских сил США " Дональд Кук ". Российские корабли контролируют действия американского эсминца.

"Американскому эсминцу "Дональду Куку", как и любым другим кораблям США, нечего вообще делать в Черном море, а сегодня — в особенности. Каждый такой поход не только не укрепляет стабильность в регионе. Напротив, он откровенно провоцирует Киев на новые безрассудные действия, которые могут последовать в любой момент. В этом случае США будут нести равную ответственность за их последствия вместе с украинской властью", — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Клинцевич добавил, что "нужно быть откровенным провокатором, чтобы направлять свои корабли в Черное море в такой взрывоопасный момент". По его словам, корабли РФ будут действовать по обстановке.