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Клинцевич прокомментировал присутствие американского эсминца в Черном море 

РИА Новости + ещё 1 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что присутствие американского эсминца "Дональд Кук" в Черном море может спровоцировать Киев на новые безрассудные действия.
Ранее в национальном центре управления обороной РФ сообщили, что во вторник в 17.00 по московскому времени в акваторию Черного моря зашел эсминец военно-морских сил США "Дональд Кук". Российские корабли контролируют действия американского эсминца.
"Американскому эсминцу "Дональду Куку", как и любым другим кораблям США, нечего вообще делать в Черном море, а сегодня — в особенности. Каждый такой поход не только не укрепляет стабильность в регионе. Напротив, он откровенно провоцирует Киев на новые безрассудные действия, которые могут последовать в любой момент. В этом случае США будут нести равную ответственность за их последствия вместе с украинской властью", — написал сенатор на своей странице в Facebook.
Клинцевич добавил, что "нужно быть откровенным провокатором, чтобы направлять свои корабли в Черное море в такой взрывоопасный момент". По его словам, корабли РФ будут действовать по обстановке.
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Армия , Политика , ФРАНЦ КЛИНЦЕВИЧ , Дональд Кук , Совет Федерации
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