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Стало известно, когда БДК «Петр Моргунов» примет экипаж 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: минобороны
Экипаж сформирован из матросов и офицеров Северного флота.
На АО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"» (входит в ОСК) планируют в марте заселить экипаж, который уже прибыл в Калининград.
«В Калининград уже прибыл экипаж БДК «Петр Моргунов». Более 100 матросов и офицеров Северного флота размещены казармах дивизиона строящихся и ремонтируемых кораблей. Перед заводом теперь стоит задача организовать поселение экипажа на строящийся корабль в середине марта», — сообщил представитель завода.
Для заселения необходимо подготовить более двухсот помещений. В данный момент все строительные работы идут в усиленном режиме, в две смены.
В данный момент запущены все четыре дизель-генератора корабля, к концу февраля планируется запустить главный двигатель. Уже летом корабль должен выйти на ходовые испытания. Передача флоту должна состояться в 2019 году.
«Петр Моргунов» — российский большой десантный корабль проекта 11711. Назван в честь советского генерал-лейтенанта, первого в СССР кавалера ордена Нахимова I степени Петра Алексеевича Моргунова. Первый корабль серии, Иван Грен, был введен в строй 20 июня 2018 года.
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Армия , Войска , Оружие , Завод "Янтарь" , Калининград
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