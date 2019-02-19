Стало известно, когда БДК «Петр Моргунов» примет экипаж

Экипаж сформирован из матросов и офицеров Северного флота.

«В Калининград уже прибыл экипаж БДК «Петр Моргунов». Более 100 матросов и офицеров Северного флота размещены казармах дивизиона строящихся и ремонтируемых кораблей. Перед заводом теперь стоит задача организовать поселение экипажа на строящийся корабль в середине марта», — сообщил представитель завода.

Для заселения необходимо подготовить более двухсот помещений. В данный момент все строительные работы идут в усиленном режиме, в две смены.

В данный момент запущены все четыре дизель-генератора корабля, к концу февраля планируется запустить главный двигатель. Уже летом корабль должен выйти на ходовые испытания. Передача флоту должна состояться в 2019 году.

«Петр Моргунов» — российский большой десантный корабль проекта 11711. Назван в честь советского генерал-лейтенанта, первого в СССР кавалера ордена Нахимова I степени Петра Алексеевича Моргунова. Первый корабль серии, Иван Грен, был введен в строй 20 июня 2018 года.