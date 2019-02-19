Госдума запретила военным пользоваться гаджетами

Российским военным запретили размещать в СМИ и интернете информацию, касающуюся их службы, а также рассказывать о бывших сослуживцах и родственниках. Госдума приняла поправки к закону «О статусе военнослужащих», которые ограничивают использование гаджетов, с помощью которых можно распространять видео— и фотоматериалы, а также данные геолокации.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий военным раскрывать данные о своей службе в социальных сетях. Соответствующие поправки были внесены в закон «О статусе военнослужащих». Закон был принят 408 голосами.

Фактически документ подразумевает запрет военнослужащим передавать СМИ или публиковать в соцсетях любую информацию, которая может быть использована, чтобы определить их местонахождение или принадлежность к Вооруженным силам РФ

В новой редакции закона также говорится, что военным, находящимся на службе, запретят иметь с собой любые технические средства, с помощью которых можно распространять видео, фотографии, а также данные геолокации. По сути, все перечисленное является функцией смартфонов.

Действие данных требований будет распространяться и на граждан, призванных на военные сборы, и военнослужащих, уволенных в запас. На последних данные правила будут распространяться в течение пяти лет после увольнения.

«Информация, размещенная [военнослужащими] в сети, применяется для информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ограничения затронут «отдельные обязанности военной службы, например, при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части и так далее», говорится в сопроводительных материалах к документу.

В тексте закона также говорится о запрете военнослужащим и призывникам рассказывать журналистам об особенностях службы, бывших сослуживцах и их родственниках.

По мнению авторов инициативы, военные представляют собой «особый интерес» для иностранных спецслужб, а также террористических и экстремистских организаций. «Обычные кнопочные телефоны без фотокамеры не будут запрещены», — отметил в беседе с ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов

«Мы этот закон с вами, конечно, принимаем, но надо иметь в виду, что часть молодежи, особенно продвинутой, это (поправки к закону. — «Газета.Ru») остановит от службы. Они уже привыкли к интернету, столько лет сидят в социальных сетях. Возможно, нужна компенсация, какой-то внутриармейский интернет», — отметил во время слушаний в парламенте руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Во многих странах существуют законы, ограничивающие военных в использовании мобильных устройств с доступом в интернет. Так, в США военнослужащий, если он распространяет в соцсетях сведения, имеющие секретный характер, рискует попасть под трибунал.

При этом разнообразные скандалы, связанные с утечкой информации, случаются достаточно часто. Так, ранее пользователи соцсетей обнаружили маршруты пробежек американских военных на пляже у предполагаемой базы ЦРУ в Могадишо (Сомали), площадку размещения ЗРК Patriot в Йемене и другие секретные сведения.

В свое время довольно громкой историей стал скандал вокруг использования фитнес-трекеров американскими военными. При этом командование США преимущественно использует телефоны с защитой от возможного взлома.

Чтобы бороться с утечками, российским армейским командирам с февраля 2018 года стали выдавать специальные защищенные мобильные телефоны отечественного производства. Стоимость подобных гаджетов, по данным НСН, составляет 115 тыс. руб.

Министерстве обороны заверили, что российский телефон оправдывает такую цену, так как он способен выходит на зашифрованные линии военных коммуникаций России. Операционная система и аппаратная часть устройств — также отечественного производства.

Впервые о необходимости запретить военнослужащим публиковать информацию в социальных сетях заговорили еще в 2017 году. В военном ведомстве главной целью инициативы называли защиту безопасности как военнослужащих, так и граждан России в целом.