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Китай показал беспилотный ударный корабль 

Российская Газета 48 минут назад
Китайская судостроительная компания China Shipbuilding совместно с Offshore International Company представила в Абу-Даби на международной оборонной выставке модель собственного беспилотного ударного надводного корабля JARI USV. Он может развивать скорость до 42 узлов и имеет дальность хода около 500 морских миль.
Об этом сообщает портал DefenceNews. Отмечается, что 15-метровый корабль, который весит 20 тонн, на несколько порядков меньше, чем пилотируемый эсминец Type-55 Народно-освободительной армии Китая. Однако его можно использовать для тех же боевых задач — противолодочных и противовоздушных.
JARI USV оснащен электрооптическим датчиком на верхней части надстройки, радаром с фазированной решеткой, гидролокатором. Еще он имеет восемь небольших ячеек системы вертикального пуска, торпедную и ракетную установки, пулемет.
Как говорится в издании, возможно, JARI USV — это ответная реакция КНР на постоянные попытки ВМС США применять беспилотные технологии для борьбы на поверхности и под водой в труднодоступных зонах, такие как Южно-Китайское море. В посвященном морскому роботу ролике JARI USV атакует корабль, похожий на американский LCS.
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Армия , Видео , Оружие , Абу-Даби , Китай
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