Китай показал беспилотный ударный корабль

Китайская судостроительная компания China Shipbuilding совместно с Offshore International Company представила в Абу-Даби на международной оборонной выставке модель собственного беспилотного ударного надводного корабля JARI USV. Он может развивать скорость до 42 узлов и имеет дальность хода около 500 морских миль.

Об этом сообщает портал DefenceNews. Отмечается, что 15-метровый корабль, который весит 20 тонн, на несколько порядков меньше, чем пилотируемый эсминец Type-55 Народно-освободительной армии Китая. Однако его можно использовать для тех же боевых задач — противолодочных и противовоздушных.

China is working on killer robot ships of its own https://t.co/W9L2VOHCoP pic.twitter.com/oB9q9EAPzl— Defense News (@defense_news) 18 февраля 2019 г. JARI USV оснащен электрооптическим датчиком на верхней части надстройки, радаром с фазированной решеткой, гидролокатором. Еще он имеет восемь небольших ячеек системы вертикального пуска, торпедную и ракетную установки, пулемет.

Как говорится в издании, возможно, JARI USV — это ответная реакция КНР на постоянные попытки ВМС США применять беспилотные технологии для борьбы на поверхности и под водой в труднодоступных зонах, такие как Южно-Китайское море. В посвященном морскому роботу ролике JARI USV атакует корабль, похожий на американский LCS.