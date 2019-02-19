Депутаты запретили военным пользоваться смартфонами

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, согласно которому военным запрещено пользоваться на службе смартфонами. Таким образом планируется исключить возможность появления в сети информации о расположении воинских частей, говорится в сообщении, опубликованной на сайте нижней палаты парламента.

«Военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций», — указывается в заявлении.

Запрет также распространяется на сведения о сослуживцах, членах семей и родителях военнослужащих.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что информация, распространённая через соцсети российскими военнослужащими, может быть использована для «информационно-психологического воздействия».

Ранее разработчики ФЗ «О статусе военнослужащих» включили в проект изменения, согласно которым необходимо запретить военнослужащим пользоваться социальными сетями в течение пяти лет с момента выхода в запас. Ограничения коснутся «запасников», которые имели доступ к государственной тайне. Запрет также распространяется на военных, служивших в режимной части, поскольку информация о внутреннем распорядке такого подразделения имеет особую ценность для иностранных спецслужб.