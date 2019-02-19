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Сброс Су-30МКИ западных бомб показали на видео 

Lenta.ru 45 минут назад
Индийский многоцелевой истребитель Су-30МКИ во время учений Vayu Shakti 2019, проходящих в феврале на полигоне Похран в штате Раджастхан (Индия), продемонстрировал сброс бомб с лазерным наведением Griffin LGB (Laser Guided Bomb). Соответствующий ролик опубликован ВВС в Twitter.
Griffin LGB, по заявлению разработчика, израильской компании Israel Aerospace Industries, повышает точность американских неуправляемых авиабомб, в частности, Mark 82, Mark 83 и Mark 84. По словам производителя, круговое вероятное отклонение боеприпаса, использующего данную систему, уменьшается до пяти метров.
В настоящее время в распоряжении ВВС Индии имеется около 250 единиц Су-30МКИ. Первые самолеты страна получила от России в 2004 году. Индия владеет лицензией на производство Су-30МКИ на своей территории.
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