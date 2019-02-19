Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу прибыл в Петербург с инспекцией учебных заведений МО РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Министр обороны проверит реализация программы развития довузовских образовательных учреждений российского военного ведомства.
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Санкт-Петербург. Глава оборонного ведомства проверит реализацию программы развития довузовских образовательных учреждений Минобороны. Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
По ее словам, Шойгу посетит Санкт-Петербургское Суворовское военное училище, а также проинспектирует обустройство строящегося филиала Пансиона воспитанниц Минобороны России.
Марковская уточнила, что в ходе посещения училища министр обороны проведет рабочее совещание по вопросам усовершенствования спортивной базы довузовских образовательных учреждений и внедрения новых подходов к развитию физической культуры и спорта.
ТК «Звезда»: последние новости
Смертоносная «Басня»: Россия представила новейший снаряд для БМП-3 в ОАЭ Главный конструктор раскрыл преимущества танка Т-90МС ОАЭ заключили с Россией контракт на покупку противотанковых комплексов «Корнет-Э»
Армия , СЕРГЕЙ ШОЙГУ , Министерство обороны , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Москва нырнет в циклон: по защитникам ударят морозы
Погода Статьи
Сброс Су-30МКИ западных бомб показали на видео
Армия Оружие
На Курилах объявлена «боевая тревога»
Армия
Квачков вышел из колонии
Происшествия
Россиян оправдали за драку из-за еды на «Поле чудес»
Общество
Чехия обвинила Москву в разжигании экстремизма
В мире Статьи
Полицейский потерял работу из-за видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение