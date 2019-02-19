Шойгу прибыл в Петербург с инспекцией учебных заведений МО РФ

Министр обороны проверит реализация программы развития довузовских образовательных учреждений российского военного ведомства

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Санкт-Петербург . Глава оборонного ведомства проверит реализацию программы развития довузовских образовательных учреждений Минобороны. Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

По ее словам, Шойгу посетит Санкт-Петербургское Суворовское военное училище, а также проинспектирует обустройство строящегося филиала Пансиона воспитанниц Минобороны России.

Марковская уточнила, что в ходе посещения училища министр обороны проведет рабочее совещание по вопросам усовершенствования спортивной базы довузовских образовательных учреждений и внедрения новых подходов к развитию физической культуры и спорта.