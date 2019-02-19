Смертоносная «Басня»: Россия представила новейший снаряд для БМП-3 в ОАЭ

Боеприпас был изготовлен для пушки 2А70, устанавливаемой на боевых машинах пехоты БМП-3, и предназначен для поражения живой силы и открыто расположенной небронированной техники.

Боеприпас был изготовлен для пушки 2А70, устанавливаемой на боевых машинах пехоты БМП-3, на базе « НИМИ им. В. В. Бахирева». Отмечается, что новинка привлекла к себе особое внимание специалистов.

«ОАЭ проявляют повышенный интерес к выстрелу "Басня". Это связано с тем, что на вооружении арабской армии находится большое количество БМП российского производства», — отметил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

«Басня» предназначена для поражения как открыто расположенной живой силы, так и укрытой в траншеях и окопах, в том числе в бронежилетах, а также для ликвидации открыто расположенной небронированной техники.

Как отметил управляющий директор АО «НИМИ им. В. В. Бахирева», которое входит в НПК «Техмаш» Госкорпорации «Ростех», в настоящее время рассматривается возможность локализации производства на стороне заказчика.

«Мы рассматриваем возможность локализации производства на стороне заказчика, а также готовы обеспечить продление сроков службы изделий, посредством оценки состояния и при необходимости проведения соответствующих ремонтных работ», — подчеркнул Семененко.

Ранее сообщалось, что в России началось создание «умных» боеприпасов для гранатомета «Балкан». Изделия предназначены для малокалиберной артиллерии, устанавливаемой на бронеобъекты сухопутных войск.