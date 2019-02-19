Истребитель «Ишачок» воссоздали в Новосибирске

Сотрудники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и фирмы «Авиареставрация» создали полногабаритный макет советского истребителя И-16 времён Великой Отечественной войны. Он будет выставлен в музее Верхней Пышмы Свердловской области

«У нас остались детали от разных отреставрированных самолётов, которые нельзя поставить на лётную машину, поэтому мы их ставим на музейный вариант», — сообщил профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимир Бернс.

Деревянный фюзеляж самолёта был сделан заново, остальные детали добавлены от военных самолётов, найденных в Твери, Карелии и на Северо-Западе. И-16 (в просторечии — «Ишак», «Ишачок») был создан в 1930-е годы и стал одним из самых массовых советских истребителей военного времени.