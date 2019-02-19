Истребитель «Ишачок» воссоздали в Новосибирске 

Сотрудники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и фирмы «Авиареставрация» создали полногабаритный макет советского истребителя И-16 времён Великой Отечественной войны. Он будет выставлен в музее Верхней Пышмы Свердловской области
«У нас остались детали от разных отреставрированных самолётов, которые нельзя поставить на лётную машину, поэтому мы их ставим на музейный вариант», — сообщил профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимир Бернс.
Деревянный фюзеляж самолёта был сделан заново, остальные детали добавлены от военных самолётов, найденных в Твери, Карелии и на Северо-Западе. И-16 (в просторечии — «Ишак», «Ишачок») был создан в 1930-е годы и стал одним из самых массовых советских истребителей военного времени.
Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Новосибирска задержали заместителя председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря. Он доставлен во Владивосток. Эти меры были приняты в рамках проводимого в Приморье расследования. Пока Благодырю не предъявлено никаких обвинений.