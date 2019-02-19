Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Карл Лагерфельд
Умер Карл Лагерфельд

Истребитель «Ишачок» воссоздали в Новосибирске 

News.ru + ещё 5 39 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Сотрудники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и фирмы «Авиареставрация» создали полногабаритный макет советского истребителя И-16 времён Великой Отечественной войны. Он будет выставлен в музее Верхней Пышмы Свердловской области
«У нас остались детали от разных отреставрированных самолётов, которые нельзя поставить на лётную машину, поэтому мы их ставим на музейный вариант», — сообщил профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимир Бернс.
Деревянный фюзеляж самолёта был сделан заново, остальные детали добавлены от военных самолётов, найденных в Твери, Карелии и на Северо-Западе. И-16 (в просторечии — «Ишак», «Ишачок») был создан в 1930-е годы и стал одним из самых массовых советских истребителей военного времени.
Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Новосибирска задержали заместителя председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря. Он доставлен во Владивосток. Эти меры были приняты в рамках проводимого в Приморье расследования. Пока Благодырю не предъявлено никаких обвинений.
News.ru: последние новости
США нашли покупателя для своих «Патриотов» СМИ Испании отметили вклад дивизии в блокаду Ленинграда Испанский военный корабль у Гибралтара сочли провокацией
Комментарии
Армия , Оружие , Иван Благодырь , РАН , Новосибирск , Свердловская Область
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Китай показал беспилотный ударный корабль
Армия Оружие
Отец Децла ответил возмущенному внуку
Шоу-бизнес
Опубликовано видео «охоты» российских вертолетов в Сирии
Армия Оружие
Лавров назвал цели США в Сирии
Политика США
Появилась версия чудесного спасения Бодрова
Общество
Москва нырнет в циклон: по защитникам ударят морозы
Погода Статьи
Лавров и председатель ОБСЕ подводят итоги переговоров
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение