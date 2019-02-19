Трофейную технику из Сирии покажут в восьми городах на юге России

Передвижная выставка трофейной техники и вооружения из Сирии пройдет в восьми городах юга России с 27 февраля по 6 марта, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев

По его словам, военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"В период с 27 февраля по 6 марта 2019 года железнодорожный состав с передвижной выставкой трофейной техники и вооружения, доставленной из Сирии, совершит остановки в восьми городах на территории ЮВО", — сказал Астафьев.

На железнодорожных станциях Ростова-на-Дону, Краснодара, Керчи, Севастополя, Новороссийска, Кропоткина, Сальска и Волгограда в дни остановки эшелона будут проведены патриотические мероприятия. На импровизированной сцене железнодорожного вагона выступят артисты ансамбля Черноморского флота, творческие коллективы соединений и воинских частей ЮВО, учреждений культуры местных гарнизонов.

На станциях установят плакаты и стенды с информацией о вкладе российских регионов в Победу в Великой Отечественной войне и в дело по борьбе с международным терроризмом. Также на перронах воинские части развернут выставки современного вооружения и военной техники.

Кроме того, в рамках акции представители военных комиссариатов и военных учебных центров расскажут горожанам об условиях поступления в военные учебные заведения. Военные повара угостят желающих солдатской кашей и горячим чаем из полевых кухонь.