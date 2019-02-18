Самолет-разведчик США покружил у российских баз в Сирии

У побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус совершил полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, полет P-8A Poseidon носил краткосрочный разведывательный характер, сообщает «Интерфакс»

Агентством уточняется, что самолет-разведчик с бортовым номером 168859б стартовал с авиабазы Сигонелла, что на итальянском острове Сицилия. Курсировал в течение часа вдоль сирийского побережья, совершая полет на высоте 4,5-5,5 тыс. метров, время от времени приближаясь к сирийскому побережью в районе базы в Тартусе на расстояние 33 км и в районе авиабазы Хмеймим — 45 км.

Официального комментария Минобороны России по данному инциденту Минобороны России пока не поступало.

Как сообщал ранее News.ru, в непосредственной близости от Крыма был замечен американский военный самолёт, предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки.