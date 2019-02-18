Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет-разведчик США покружил у российских баз в Сирии 

News.ru 17 часов назад
Фото: U.S. Pacific Fleet/flickr.com
У побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус совершил полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.
Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, полет P-8A Poseidon носил краткосрочный разведывательный характер, сообщает «Интерфакс».
Агентством уточняется, что самолет-разведчик с бортовым номером 168859б стартовал с авиабазы Сигонелла, что на итальянском острове Сицилия. Курсировал в течение часа вдоль сирийского побережья, совершая полет на высоте 4,5-5,5 тыс. метров, время от времени приближаясь к сирийскому побережью в районе базы в Тартусе на расстояние 33 км и в районе авиабазы Хмеймим — 45 км.
Официального комментария Минобороны России по данному инциденту Минобороны России пока не поступало.
Как сообщал ранее News.ru, в непосредственной близости от Крыма был замечен американский военный самолёт, предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки.
News.ru: последние новости
Истребитель «Ишачок» воссоздали в Новосибирске СМИ Испании отметили вклад дивизии в блокаду Ленинграда Испанский военный корабль у Гибралтара сочли провокацией
Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , Интерфакс , Сирия , США
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Башаров обратился к супруге с требованием
Шоу-бизнес
Сирийская армия пошла в наступление
В мире Ближний Восток
Центр Малышевой оштрафовали
Шоу-бизнес
Китай показал беспилотный ударный корабль
Армия Оружие
Отец Децла ответил возмущенному внуку
Шоу-бизнес
Опубликовано видео «охоты» российских вертолетов в Сирии
Армия Оружие
Лавров назвал цели США в Сирии
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение