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Белорусы начали комплектовать свою армию новыми внедорожниками-амфибиями 

Car.ru 1 час назад
Фото: car.ru
Белорусская армия обзаведётся совершенно новыми внедорожниками-амфибиями.
Уже 15 февраля армия Белоруссии получила первую партию транспортных средств. Практически дюжина "Кайманов" отправились на службу в парашютно-десантные войска.
Впервые данные автомобиль представили около 5 лет назад в 2016 году, но в производство он так и не поступил до сегодняшнего дня. Изначально так и было запланировано, что внедорожник должен будет принимать участие в военных операциях. Будь то обычное патрулирование и сопровождение колон или же участие в диверсионных операциях.
В подкапотном пространстве у авто расположился дизельный двигатель, мощность которого 170 "лошадей". Он функционирует в паре с 5-ступенчатой МКПП. Максимальная скорость, которую может развить внедорожник составляет 110 километров в час. Также транспортное средство получило в оснащение полноприводное шасси, а также торсионно-рычажную подвеску.
Специалисты позаботились о том, чтобы автомобиль мог передвигаться по воде без специальных водоходных двигателей. Корпус у внедорожника очень прочный, его создавали из цельных броневых листов.
Внутри машины имеется отделение управления, там обычно находится водитель с командиром. Также есть отсек, где может находиться боевой экипаж и в кормовой части авто располагаются силовые агрегаты.
В 2016 году на автомобиле прокатился актёр Дольф Лундгрен. Он положительно оценил технику и даже заявил, что хотел бы иметь такое транспортное средство в своём гараже.
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Армия , Дольф Лундгрен
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