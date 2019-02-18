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ВКС России скоро вооружатся «Бронебойщиком» 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Новая неуправляемая авиационная ракета С-80ФП «Бронебойщик», предназначенная для уничтожения техники и живой силы противника с воздуха, успешно прошла государственные испытания.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора концерна «Техмаш» Владимира Лепина, госиспытания новейшей авиационной ракеты С-8ОФП «Бронебойщик» завершены и теперь решается вопрос о начале её поставок в российскую армию. Об этом гендиректор «Техмаша» заявил на международной выставке вооружений IDEX 2019 в Абу-Даби. Ракета предназначена для вооружения самолётов типа Су-25 и вертолетов Ми-8.
В зависимости от настроек взрывателя «Бронебойщик» с проникающей осколочно-фугасной боевой частью способен пробивать преграды, стоящие перед заданными целями, а также взрываться как перед преградой, так и за ней, при этом не разрушаясь и продолжая полёт. С-8ОФП дополнит семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибром 80 миллиметров. Дальность полёта ракеты составляет шесть километров.
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Армия , Оружие
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