Белоруссия корректирует план обороны страны

В Белоруссии собираются изменить оборонный план страны на ближайшие несколько лет. Руководство республики подталкивает к этому осложняющаяся ситуация на западных границах — намерение Польши построить на своей территории американскую базу, регулярно проводимые НАТО масштабные учения. Новый оборонный план вероятно будет опираться на обновленную редакцию Военной доктрины Союзного государства, которую в конце прошлого года одобрил Владимир Путин.

Министерство обороны Белоруссии внесет изменения в план обороны страны на следующие пять лет. Об этом заявил глава ведомства Андрей Равков.

«Это год, в котором мы обязаны по срокам скорректировать план обороны государства, который будет действовать с 2020 по 2024 годы. Такая работа уже начата, она ведется, к концу года главе государства будет представлен уточненный план обороны государства», — отметил глава оборонного ведомства.

Равков уточнил, что уточненный план «в полном объеме предусматривает все положения новой военной доктрины». «Поэтому нынешний год является для нас знаковым в военном планировании», — заявил Равков в эфире телеканала «Беларусь 1».

Белорусский министр обороны также сообщил, что в 2019 году Белоруссию ожидают трудности из-за военных мероприятий, в которых планируется участие страны.

«Это и совместное учение с Российской Федерацией «Щит Союза-2019», которое пройдет на территории России, это и участие в обеспечении безопасности проведения Европейских игр, это и подготовка и проведение парада в честь 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков», — сказал Равков.

К слову, к учениям «Щит Союза-2019» российские и белорусские военные начали готовиться еще в апреле прошлого года. Тем не менее, точная дата их проведения не известна до сих пор.

Как отмечал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, эти учения носят «исключительно оборонительный характер».

«Мы не предполагаем каких-либо наступательных действий в отличие от тех учений, которые начинаются буквально завтра у наших коллег», — говорил Шойгу, имея в виду прошедшие в октябре-ноябре прошлого года учения «Единый трезубец 2018».

Эти развернувшиеся на территории Норвегии маневры стали самыми масштабными за всю постсоветскую историю НАТО. В них также приняли участие не входящие в альянс, но граничащие с Россией Финляндия и Швеция.

Учения «Щит Союза-2019», по словам Шойгу, должны продемонстрировать «общую решимость и способность отстаивать суверенитет и территориальную целостность двух государств» в том числе и на фоне столь масштабных маневров со стороны НАТО.

В целом, оборонная деятельность Союзного государства на данном этапе связана с обострением противоречий со странами Запада. Принимаемые в белорусской армии меры также не являются исключением.

У Минска, в частности, вызывают опасения намерения Польши разместить на своей территории американскую постоянную военную базу.

В декабре прошлого года Равков заявил, что размещение любых иностранных военных баз на сопредельных территориях будет рассматриваться белорусскими властями как «угроза».

Глава ведомства пояснил, что под «угрозой» он имеет в виду «факторы или совокупность факторов», которые при определенной ситуации могут привести к нарастанию «военной опасности до уровня военной угрозы».

Также министр обороны подчеркнул, что размещение военной базы «Форт Трамп» на территории Польши «не содействует укреплению международной и региональной безопасности и стабильности».

В рамках противостояния этим угрозам правительства России и Белоруссии подготовили правки в военную доктрину Союзного государства. Именно на их основе Минск корректирует план обороны страны.

В декабре прошлого года эту доктрину подписал президент России Владимир Путин. Еще раньше ее одобрило правительство Белоруссии.

Первоначальная версия доктрины была принята еще в 2001 году, на следующий год после создания Союзного государства. Она была составлена на основе действовавших на тот момент военных доктрин РФ и Белоруссии.

Однако за прошедшие 17 лет реалии изменились и назрела необходимость в обновлённой редакции. Работа над новой доктриной активно велась на протяжении 2016-2018 годов при участии представителей вооруженных сил двух стран. В ее основу легли военные доктрины Белоруссии от 2016 года и России от 2015 года.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош в эфире НСН назвал проект новой доктрины своевременным.