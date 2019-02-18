США заподозрили Россию в подмене ракеты 9М729 на презентации

ЦРУ и национальное управление военно-космической разведки США считают, что российские военные на официальной презентации 23 января могли под видом 9М729 продемонстрировать другую крылатую ракету, сообщают американские СМИ.

Спецслужбы США утверждают, что контейнеры с крылатыми ракетами и мобильная пусковая установка, которые были показаны на брифинге, не относятся к ракете 9М729, передает «Интерфакс» со ссылкой на Daily Beast.

По данным спецслужб, ракета 9М729 больше, чем показанный контейнер, также необходима другая пусковая установка. Американская разведка считает, что и схема 9М729 не совпадает с представленной Минобороны России ракетой.

Максимальная дальность 9М729, по данным разведки США, составила 2 тыс. 70 км. Ракету называют наземным мобильным вариантом крылатой ракеты «Калибр». После испытаний, показавших такую дальность, считают в США, ракета была установлена на мобильную пусковую установку, с которой провели испытательные пуски, но на дальность 350 км, что не превышает условий ДРСМД.

Также, по утверждению спецслужб США, Россия на февраль 2019 года имеет якобы четыре дивизиона крылатых ракет 9М729.

1 февраля американские СМИ заявили, что Россия якобы разместила дополнительное число ракет 9М729. США и ранее утверждали, что ракеты нарушают ДРСМД, так как могут преодолевать расстояния, «существенно превышающие» разрешенные 500 км.

Напомним, Минобороны России в конце января представило на брифинге ракету 9М729 комплекса «Искандер-М», на котором подробно рассказало о ее характеристиках. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о претензиях США к этой российской ракете.

Именно из-за этой ракеты США решили выйти из ДРСМД, на что Москва ответила зеркально, приостановив участие в договоре и начав работы по «приземлению» «Калибра».