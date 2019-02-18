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Порошенко избавился от конкурента

ВС РФ начали тестирование нового РПК-16 

News.ru 1 час назад
Фото: Пресс-служба концерна "Калашников"
Опытные образцы нового пулемёта Калашникова РПК-16 поступили в распоряжение вооружённых сил для оценки их характеристики.
Как сообщили в Минобороны, тестирование оружия пройдёт на базе Московского высшего общевойскового командного училища. В случае, если при его использовании возникнут трудности, или будут выявлены дефекты, пулемёт будет отправлен изготовителю на доработку.
«Предстоит оценить технические и точностные характеристики, а также удобство эксплуатации и обслуживания данного вооружения», — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее News.ru писал о том, что государственная комиссия рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком «Авангард». Члены комиссии оказались удовлетворены результатами последнего испытательного пуска. Во время третьего испытательного старта «Авангарда» были выполнены все требования тактико-технического задания.
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