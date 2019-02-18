Названы основные цели украино-американских учений Sea Breeze-2019

Украинская сторона попытается насытить учения Sea Breeze-2019 угрозами для России

Началась подготовка к совместным украино-американским учениям Sea Breeze-2019. Они пройдут в северо-западной части Черного моря. По словам политолога Александра Асафова, основной задачей станет ведение и подготовка к боевым действиям на территории потенциального противника или в схожих климатических условиях.

«Украинская сторона, конечно, попытается максимально насытить эти учения угрозами для России и попросить своих партнеров проводить их как можно ближе к территориальным водам Российской Федерации», — считает Асафов.

По его словам, украинские моряки будут принимать участие в учениях не на своих кораблях.

«Украинских моряков пригласят на военные корабли тех стран, у которых есть эти военные корабли, прямым текстом говоря о том, что на Украине есть военные моряки, но нет никакого действующего военного флота», — заявил политолог.