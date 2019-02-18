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Названы основные цели украино-американских учений Sea Breeze-2019 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны Украины
Украинская сторона попытается насытить учения Sea Breeze-2019 угрозами для России
Началась подготовка к совместным украино-американским учениям Sea Breeze-2019. Они пройдут в северо-западной части Черного моря. По словам политолога Александра Асафова, основной задачей станет ведение и подготовка к боевым действиям на территории потенциального противника или в схожих климатических условиях.
«Украинская сторона, конечно, попытается максимально насытить эти учения угрозами для России и попросить своих партнеров проводить их как можно ближе к территориальным водам Российской Федерации», — считает Асафов.
По его словам, украинские моряки будут принимать участие в учениях не на своих кораблях.
«Украинских моряков пригласят на военные корабли тех стран, у которых есть эти военные корабли, прямым текстом говоря о том, что на Украине есть военные моряки, но нет никакого действующего военного флота», — заявил политолог.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин назвал опасными планы США и Украины проводить учения в Черном море.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Украина , Григорий Карасин
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