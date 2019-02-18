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Судоверфь «Звезда» построит первый танкер «Афрамакс» в 2021 году 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Судоверфь "Звезда" планирует построить первый танкер класса "Афрамакс" в 2021 году, сообщил в интервью ТАСС гендиректор "Звезды" Сергей Целуйко.
"Спуск первого танкера запланирован на 2019 год, это будет судно снабжения ледового класса. Первый "Афрамакс" будет построен в 2021 году", — сказал он.
Серийное производство танкеров класса "Афрамакс", предназначенных для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, началось в конце 2018 года. Спуск на воду головного танкера запланирован на 2020 год.
В настоящее время в портфеле заказов "Звезды" 12 танкеров класса "Афрамакс", а общий объем контрактов составляет 37 судов. До 2035 года планируется довести портфель заказов до 178 судов. Якорным заказчиком является "Роснефть", разместившая заказ на 26 судов, в том числе 12 танкеров-челноков ледового класса Arc6 и Arc7, четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, 10 танкеров класса "Афрамакс".
"Газпром" заказал три судна-снабжения, одно судно для перевозки буровых бригад и одно многофункциональное судно обслуживания морского добычного комплекса. "Росморпорт" заказал один мелкосидящий ледокол. Также контракт предусматривает опцион еще на три аналогичных судна. "Совкомфлот" заказал два танкера класса "Афрамакс" и три среднетоннажных танкера класса MR.
Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и "Газпромбанка". В продуктовую линейку "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.
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Армия , Оружие , Совкомфлот , Газпромбанк , Газпром , ДЦСС , Роснефть , ИТАР-ТАСС
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