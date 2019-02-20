Американский эсминец вновь зашел в Черное море

Уточняется, что военный корабль заплыл в акваторию моря во вторник в 17.00 по московскому времени. По информации центра, Черноморский флот установил непрерывную слежку за эсминцем. Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

В прошлый раз эскадренный миноносец заходил в Черное море 19 января, когда направлялся в порт Батуми для совместных учений со Службой береговой охраны Грузии, 28 января американский военный корабль покинул акваторию моря.

Эсминец "Дональд Кук" ввели в эксплуатацию в 1998 году. Он в основном вооружен крылатыми ракетами "Томагавк" — на борту корабля располагается от 56 до 96 ракет этого типа.

"Делать нечего"

В России отреагировали на присутствие американского эсминца в Черном море. Так, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что американским военным кораблям в Черном море вообще "делать нечего", но их присутствие может спровоцировать Украину на безрассудство.

"Американскому эсминцу "Дональду Куку", как и любым другим кораблям США, нечего вообще делать в Черном море, а сегодня — в особенности. Каждый такой поход не только не укрепляет стабильность в регионе. Напротив, он откровенно провоцирует Киев на новые безрассудные действия, которые могут последовать в любой момент", — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Он добавил, что американские и украинские власти будут нести равную ответственность за возможные последствия. Политик также подчеркнул, что российская сторона будет действовать "по обстановке".