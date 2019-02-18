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Военная полиция получила квадроциклы 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Минобороны России
Они помогут решать задачи в местах, которые являются труднопроходимыми для другой техники. Также изучается вопрос поставки на снабжение военной полиции багги.
Операция в Сирии продемонстрировала необходимость развития арсенала технических средств военной полиции. Об этом заявил руководитель Главного управления военной полиции Министерства обороны России Владимир Ивановский.
Как отметил Ивановский, по итогам деятельности в Сирийской арабской республике военная полиция приняла на снабжение квадроциклы. Они помогут решать задачи в местах, которые являются труднопроходимыми для другой техники.
«Изучаем вопрос поставки на снабжение военной полиции багги», — добавил начальник Главного управления военной полиции МО РФ.
Кроме того, Ивановский рассказал о рассмотрении вопроса принятия на снабжения других технических средств. В их числе беспилотные дроны, переносные средства для видеосвязи, тепловизоры и ночные прицелы.
Однако этим вопросы совершенствования арсенала военных полицейских не ограничиваются. Как отметил Ивановский, в штаты четырех инспекций военных округов введения отделения инспекторов на мотоциклах. Первые двадцать машин поступят до конца текущего года. Также будут взяты на опытную эксплуатацию электроцилы Ижевского завода.
Ранее Владимир Ивановский рассказал об успешном становлении структуры военной полиции в Сирии. Военная полиция составляет основу российской группировки войск в Сирии. Именно они поддерживают порядок на освобожденных от боевиков территориях, а также обеспечивают безопасность представителей российского Центра по примирению враждующих сторон.
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Армия , Войска , Владимир Ивановский , Министерство обороны , Сирия
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