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Минобороны усилило все бригады и полки подразделениями военной полиции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство обороны России усилило все бригады и полки в составе ВС России взводами военных полицейских, создав новый ствол военной полиции — войсковые подразделения, сообщил начальник Главного управления военной полиции Минобороны генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
Ивановский напомнил, что четыре батальона военной полиции сейчас выполняют специальные задачи за пределами Российской Федерации, передает ТАСС.
По словам генерала, сирийский опыт применения военной полиции показал необходимость децентрализации управления ее территориальными и войсковыми подразделениями, а также важность создания нового ствола военной полиции — войсковых подразделений.
«Теперь в каждом мотострелковом и танковом полку, в Воздушно-десантных войсках, в других структурах созданы войсковые подразделения военной полиции — это взводы военной полиции в каждой бригаде и полку, которые станут действенным рычагом командиров воинских частей при выполнении поставленных им задач», — сообщил начальник военной полиции.
Кроме того, с 1 марта во всех военных округах и на Северном флоте будет создана должность заместителя начальника штаба военного округа по военной полиции, чтобы объединить территориальные и войсковые подразделения в решении вопросов обеспечения правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения.
«Он же будет являться начальником регионального управления военной полиции округа», — пояснил Ивановский.
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Армия , Войска , Оружие , Владимир Ивановский , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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