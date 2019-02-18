Минобороны усилило все бригады и полки подразделениями военной полиции

Ивановский напомнил, что четыре батальона военной полиции сейчас выполняют специальные задачи за пределами Российской Федерации, передает ТАСС

По словам генерала, сирийский опыт применения военной полиции показал необходимость децентрализации управления ее территориальными и войсковыми подразделениями, а также важность создания нового ствола военной полиции — войсковых подразделений.

«Теперь в каждом мотострелковом и танковом полку, в Воздушно-десантных войсках, в других структурах созданы войсковые подразделения военной полиции — это взводы военной полиции в каждой бригаде и полку, которые станут действенным рычагом командиров воинских частей при выполнении поставленных им задач», — сообщил начальник военной полиции.

Кроме того, с 1 марта во всех военных округах и на Северном флоте будет создана должность заместителя начальника штаба военного округа по военной полиции, чтобы объединить территориальные и войсковые подразделения в решении вопросов обеспечения правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения.