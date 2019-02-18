Подсчитано количество служивших в Сирии российских военнослужащих

У около 60 процентов военнослужащих военной полиции есть боевой опыт в контртеррористической операции в Сирии . Об этом сообщил начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский, передает ТАСС.

Он отметил, что военная полиция выполняла задачи в Сирии со дня создания на ее территории российской группировки.

По словам Ивановского, в настоящий момент подразделения военной полиции отвечают за порядок в районе Голанских высот, вдоль линии «Браво» на восточной части Голан на границе Сирии и Израиля. Представитель Минобороны также сообщил, что дной из основных задач является обеспечение гуманитарных акций, в том числе безопасности передвижения гуманитарных конвоев ООН