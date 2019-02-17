Иран испытывал «Завоевателя» пять лет

Иран по традиции отмечает годовщину Исламской революции демонстрацией новых образцов военной техники. В условиях внешнеполитического давления ИРИ стремится показать для внутренней аудтории, что её военно-промышленный комплекс способен самостоятельно совершенствовать вооружение, при этом в реальности новые образцы зачастую оказываются очередной модернизацией безнадёжно устаревшей техники. В то же время, в случае войны новые небольшие иранские подлодки в мелководье Персидского залива могут доставить немало неприятностей хорошо вооружённому противнику, полагают эксперты.

Президент Ирана Хасан Рухани , министр обороны Амир Хатами и командующий ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади присутствовали на церемонии ввода в строй подводной лодки Fateh («Фатех», «Завоеватель»). Мероприятие состоялось в провинции Хормозган на берегу Персидского залива, сообщает агентство Mehr News Agency.

«Мы не будем склоняться перед державой-гегемоном. Мы готовы пожертвовать собой и пролить свою кровь, чтобы защитить Иран», — пообещал иранский президент в своём обращении.

Новая дизель-электрическая субмарина имеет водоизмещение около 600 тонн и способна нести на своём борту торпеды, крылатые ракеты, а также — устанавливать морские мины. Глубина погружения — до 200 метров, срок автономной работы под водой — пять недель. Основное предназначение «Фатех» — борьба с кораблями и подводными лодками, но она также может использоваться для разведки и высадки морского десанта.

Как рассказал Tasnim News Agency Амир Хатами, подлодка разработана иранскими специалистами по заданию минобороны и «оснащена передовыми системами». В частности на ней установлены современные гидролокаторы, средства РЭБ и «впервые в истории ВМС Ирана на подлодке реализована система вертикального запуска ракет».

Интересно, что с момента спуска на воду субмарины «Фатех» до введения в строй прошло более пяти лет — впервые подлодка была зафиксирована на верфи Бостану в октябре 2013 года. Иранские военные эксперты отмечают, что «Фатех» — крупнейший из оборонных проектов, реализованный в ИРИ за последние 40 лет. Как сообщил арабскому изданию Al Jazeera анонимный источник в Тегеране, иранские корабелы не собираются останавливаться на достигнутом — на очереди создание 1300-тонной и 3200-тонной субмарин.

Вооружённые силы Ирана, как известно, разделены на две отдельные структуры — армию Ирана и КСИР, причём и армия, и КСИР имеют в своём составе военно-морские силы. По данным Военно-морского института США, актуальный состав иранского подплава (специалисты института не включает подлодки в состав ВМС КСИР) включает в себя три субмарины типа «Кило» (российские подлодки проекта проекта 877 «Палтус»), малую субмарину «Наханг», 14 сверхмалых подлодок проекта Ghadir («Гадир»). Последние представляют собой диверсионно-штурмовые средства, предназначение которых — уничтожение противолодочных кораблей, вторгающихся в территориальные воды страны. Каждая субмарина проекта оснащена двумя торпедными аппаратами калибра 533 мм, обеспечивающими выход боевых пловцов из ПЛ в подводном положении. Относительно мелководный Персидский залив затрудняет использование субмарин большого водоизмещения и идеально подходит для сверхмалых кораблей.

«Фатех» — относительно небольшая подводная лодка. И технологии, реализованные при её создании, сложно назвать сверхсовременными, отмечает News.ru военный эксперт Юрий Лямин.

«В то же время, создание такого рода техники — существенное достижение для Ирана. Это полностью новая и собственная разработка их ВПК. И «Фатех» всё-таки существенно больше, чем те малые и сверхмалые подлодки, которые создавали в Исламской республике ранее», — указывает Лямин в комментарии News.ru.

В то же время, продолжает Лямин, сейчас сложно судить о каких-то реальных технических характеристиках подлодки. Вполне возможно, что она уступает зарубежным аналогам, поскольку Иран — новичок в сфере производства субмарин. Однако стремление ИРИ увеличить состав и возможности подплава вполне разумно.

«У Ирана протяженное морское побережье. На юге, кроме Персидского залива, в него входит также Оманский залив в Аравийском море. В условиях полного превосходства потенциальных противников в воздухе вполне естественно желание иметь субмарины, которые сложнее сразу выследить и уничтожить», — объясняет он.

Крупные надводные корабли и даже большие катера уязвимы для воздушных атак, а уничтожить относительно небольшие субмарины в случае вооружённого конфликта будет куда сложнее, заключает эксперт.