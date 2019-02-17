Иран показал новую подлодку собственного производства 

Исламская Республика Иран презентовала новую подлодку собственного производства «Фатех». Корабль оснащён крылатыми ракетами, морскими минами и торпедами.
Церемония состоялась 17 февраля 2019 года в морском городе Бендер-Аббасе, что на юге страны. Мероприятие посетил президент ИРИ Хасан Роухани, передаёт Press TV. Водоизмещение боевой машины составило 600 тонн.
🔴 LIVE: Pres. Rouhani addresses the army’s navy in Bandar Abbas, south Iran https://t.co/JJs90e78LY— Press TV (@PressTV) 17 февраля 2019 г.
Ранее News.ru сообщал, что главный конкурент нынешнего израильского лидера на грядущих выборах— экс-глава Генштаба ЦАХАЛ Бени Ганц — обещает в случае своей победы продолжить антииранскую политику Иерусалима. По словам военного, на руководящем посту он не допустит появления у Исламской Республики ядерного оружия.