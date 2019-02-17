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Иран показал новую подлодку собственного производства 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: FieldMarshalPSO /Twitter
Исламская Республика Иран презентовала новую подлодку собственного производства «Фатех». Корабль оснащён крылатыми ракетами, морскими минами и торпедами.
Церемония состоялась 17 февраля 2019 года в морском городе Бендер-Аббасе, что на юге страны. Мероприятие посетил президент ИРИ Хасан Роухани, передаёт Press TV. Водоизмещение боевой машины составило 600 тонн.
Ранее News.ru сообщал, что главный конкурент нынешнего израильского лидера на грядущих выборах— экс-глава Генштаба ЦАХАЛ Бени Ганц — обещает в случае своей победы продолжить антииранскую политику Иерусалима. По словам военного, на руководящем посту он не допустит появления у Исламской Республики ядерного оружия.
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Армия , Азия , Оружие , Хасан Роухани , Генштаб , ЦАХАЛ , Иран
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