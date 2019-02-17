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ЗРАК «Панцирь-МЕ» впервые представили за рубежом 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Комплекс «Панцирь-МЕ» может быть установлен на все классы кораблей — от ракетного катера водоизмещением от 500 тонн до авианосца.
Новейший корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ» впервые представили за рубежом. Презентация состоялась сегодня, 17 февраля, на Международной выставке вооружений IDEX-2019, которая проходит в столице ОАЭ Абу-Даби.
«Панцирь-МЕ» разработан тульским АО «Конструкторское бюро приборостроения» и предназначен для защиты кораблей от современных средств воздушного нападения, включая беспилотные летательные аппараты.
Уникальность комплекса состоит в том, что в его составе имеется многофункциональная система управления, благодаря которой можно отражать налеты групповых целей, которые ведут атаку с разных направлений. Кроме того, «Панцирь-МЕ» способен одновременно обстреливать до четырех целей, что, в свою очередь, значительно повышает боевую устойчивость корабля.
Кроме того, комплекс может быть установлен на все классы кораблей — от ракетного катера водоизмещением от 500 тонн до авианосца.
Боевой модуль ЗРАК «Панцирь-МЕ» содержит в одной башенной установке ракетное и артиллерийское вооружение.
Ранее первую партию морских «Панцирей» заказал ВМФ России. Планируется, что оснащать ими будут малые ракетные корабли проекта «Каракурт». По словам Юрия Борисова, являвшегося на тот момент заместителем министра обороны РФ, установка морской версии «Панциря» начнется с третьего корабля серии.
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Армия , Оружие , Абу-Даби , ОАЭ
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