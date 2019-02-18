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ОАЭ подписали контракт на обслуживание ПТРК «Корнет-Э» 

ТАСС + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали контракт на техническое обслуживание противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет-Э" и поставку запасных частей к ним общей стоимостью 12 млн дирхамов ($3,27 млн). Об этом ТАСС сообщил бригадный генерал ВС ОАЭ Мухаммед Хамис аль-Хасани.
"С российской компанией "Высокоточные комплексы" подписан контракт стоимостью 12 млн дирхамов на техническое обслуживание ПТРК "Корнет-Э" и поставку запасных частей к ним", — проинформировал аль-Хасани. Дополнительной информации о соглашении генерал не предоставил.
Ранее сообщалось, что ВС ОАЭ в рамках международной оборонной выставки IDEX 2019 в Абу-Даби закупили российские ПТРК семейства "Корнет-Э" на сумму 146,92 млн дирхам ($39,7 млн).
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Армия , Абу-Даби , ОАЭ
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