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Азаров назвал разговоры о наличии российских войск в Донбассе «болтовней» 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Российских войск в Донбассе нет, все разговоры на эту тему — "болтовня", сам же конфликт на юго-востоке Украины стал причиной государственного переворота, заявил украинский экс-премьер Николай Азаров.
"Вся болтовня о том, что там есть российские регулярные части, — это болтовня. Нет там российских регулярных частей. Если бы там стояли регулярные военные части, вы думаете, они позволили бы обстреливать Донбасс? Себя бы позволили бы обстреливать? Нести такие потери?" — сказал Азаров в эфире программы "Большое интервью большого политика" на телеканале "112 Украина" в субботу.
По его мнению, в Донбассе есть два армейских корпуса, с которыми "надо договариваться о неприменении силы".
Азаров отметил, что конфликт на юго-востоке страны и потеря Крыма стали следствием государственного переворота на Украине в 2014 году. "Я не имею никакого отношения к конфликту в Донбассе: 28 января (2014 года — ред.) я ушёл в отставку и никаких решений не принимал. Но основа конфликта — это государственный переворот. Не было бы госпереворота, состоялись бы досрочные выборы, был бы Крым в Украине, был бы Донбасс в Украине, был бы мир, согласие и стабильность", — сказал экс-премьер.
Киев и ряд стран Запада считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, а также не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Кроме того, РФ заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Киев же по-прежнему обвиняет РФ в "военной агрессии".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Комментарии1
Армия , В мире , Конфликты , Украина , Николай Азаров
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