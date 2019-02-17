Госиспытания новейшей кассетной бомбы «Дрель» затягиваются на год

Сроки госиспытаний новейшей планирующей бомбовой кассеты "Дрель" сдвигаются вправо — их планируется завершить в 2019 году, заявил РИА Новости в воскресенье в ходе выставки вооружений IDEX гендиректор предприятия-разработчика данного оружия — концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Ранее в рамках научно-технической конференции, посвященной развитию неуправляемых авиационных боеприпасов, Лепин заявлял, что российская армия должна была принять на вооружение "Дрель" в 2018 году.

"Государственные испытания данной авиабомбы, разработанной на базе "НПО "Базальт" (входит в "Техмаш" — ред), планируется завершить в 2019 году", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Унифицированная планирующая бомбовая кассета "ПБК-500У СПБЭ-К" (Дрель) с возможностью круглосуточного всепогодного применения (без захода самолета в зону действия объектов ПВО) предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления.