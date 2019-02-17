Российские ВКС способны отследить каждый полет к Луне

По словам начштаба космическими силами ВКС РФ генерал-майора Игоря Морозова, Россия непрерывно контролирует космическое пространство в радиусе до 40 тысяч километров от поверхности Земли.

Российские средства наблюдения способны отследить полеты космических аппаратов к Луне и Марсу. Об этом сообщил первый заместитель командующего Космическими войсками ВКС РФ генерал-майор Игорь Морозов.

По его словам, Россия непрерывно контролирует космическое пространство в радиусе до 40 тысяч километров от поверхности нашей планеты и в случае необходимости есть техническая возможность отслеживать полеты объектов и на более дальние расстояния.

«Есть соответствующие технические средства, в первую очередь, оптические, которые могут проконтролировать космические аппараты, которые находятся на отлетных траекториях — к Луне, Марсу, но это эпизодическая работа», — рассказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Морозов сообщил, что отечественная система контроля космического пространства каждый месяц отслеживает вход в атмосферу Земли и сгорание в ее верхних слоях до полутора десятков космических объектов.