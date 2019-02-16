Новый Т-90 приравняли к высокоточному оружию

Российский танк Т-90МС, предназначенный для экспорта за рубеж, оснащен высокоточной пушкой и обеспечен высокоэффективной всеракурсной защитой от современных противотанковых средств. Танк Т-90МС будет показан на Международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби , которая пройдет с 17 по 21 февраля.

По своим основным показателям — защите, огневой мощи и подвижности — у танка нет конкурентов, рассказал гендиректор ОАО "Конструкторское бюро транспортного машиностроения", главный конструктор Андрей Терликов. Новая система управления огнем, по его словам, построена на современных цифровых технологиях с комплексом всесуточных стабилизированных прицелов командира и наводчика.

Также эта система интегрирована с терминалом боевой управляющей системы получения тактической информации в автоматизированной системе управления подразделением. По совокупности Терликов приравнял комплекс вооружения Т-90МС к высокоточному оружию, передает РИА Новости

В частности, повышены кучность стрельбы и живучесть 125-миллиметровой пушки, в боекомплект входит широкая гамма боеприпасов, в том числе управляемая ракета и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем. Мощный турбодизель танка обеспечивает отличные скоростные характеристики и маневренность. При этом Т-90МС сохранил традиционные для российской боевой техники высокий уровень надежности, простоту в обслуживании и боевом применении.

По мнению директора Центра анализа международной торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко , по боевым характеристикам новейшие танки Т-90М ничем не уступают на поле боя западным боевым машинам. Эти танки нового облика, по его словам, имеют новые возможности по использованию оружия и контролю ситуации на поле боя, что существенно повышает возможности сухопутных войск.

Также в настоящее время ведется плановая модернизация танков Т-72 в Т-72П3 и опытная эксплуатация новейшего российского основного танка с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы "Армата", напомнил Коротченко. По результатам опытной эксплуатации "Арматы" будет составлен гособоронзаказ. По словам главы ЦАМТО, парки танков Т-14 "Армата", скорее всего, будут ограничены.