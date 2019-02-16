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В США признали падение уровня боеготовности своей армии 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Счетная палата США признала падение уровня боеготовности американской армии США за последние годы. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад ведомства.
Отмечается, что уровень общей боевой готовности страны остается низким и не демонстрирует никаких улучшений с 2013 года. Причинами такой ситуации, по мнению авторов документа, являются участие США в военных конфликтах, "неопределенность" финансирования и сокращения в военных структурах.
При этом, согласно докладу, "противники" США за последние годы только усовершенствовали свой военный потенциал.
"Первоочередной заявленной целью командования Сухопутных войск США является восстановление боевой готовности…, а также подготовка к возможным крупномасштабным военным операциям против соперников мирового уровня, таких как Россия или Китай", — отмечается в тексте.
Авторы документа подчеркивают, что в последнее время Пентагону приходится принимать непростые решения. Ситуацию осложняют проблемы с комплектованием подразделений кибернетических операций и радиоэлектронной борьбы и нехватка военных для службы в составе боевых расчетов противоракетных комплексов Patriot и THAAD.
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Армия , В мире , США , Пентагон
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