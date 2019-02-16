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Турция отказалась променять С‐400 на Patriot 

360tv.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил отказ Анкары от американских систем Patriot в пользу российских С-400. США не могут предоставить Турции кредит и наладить совместное производство. Слова турецкого главы привел сайт турецкого издания Hurriyet.
«Совместное производство, предоставление кредита и досрочная поставка — это критерии, которым мы придаем большое значение. Несмотря на то, что США положительно относятся к досрочным поставкам, они не могут гарантировать предоставление кредита и совместное производство», — объяснил Эрдоган.
Турецкий лидер вновь подтвердил намерение страны приобрести российские ЗРК С-400. Это решение принято на фоне противодействия сделке со стороны США.
«Ни о каком шаге назад не может быть и речи. Вопрос закрыт. Мы работаем над тем, чтобы С-400 были развернуты в июле, как было обещано», — добавил Эрдоган.
Президент рассказывал о давлении на Анкару со стороны Вагшингтона и перед началом переговоров в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Эрдогана, Анкара неоднократно получала предупреждение от США и НАТО о невозможности интеграции российских ракет в системы обороны альянса.
Соглашение между Россией и Турцией было подписано в конце 2017 года. Согласно договору, Анкара приобретет у Москвы четыре дивизиона С-400. Эрдоган в очередной раз подтвердил, что отказа от этого договора не будет.
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Комментарии
Армия , В мире , Оружие , Владимир Путин , НАТО , США , Турция
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