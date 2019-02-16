Появилось видео испытаний Т-90МС

В Сети появилась видеозапись испытаний Т-90МС — экспортного варианта новейшего боевого танка российской армии. Показаны ходовые испытания бронемашины и стрельба в движении. Также можно увидеть работу экипажа.

Танк оснащен модульной динамической защитой третьего поколения. Она обеспечивает высокоэффективную всесторонную защиту от современных средств поражения. А еще значительно улучшена эргономика танка, передает ТАСС

Он был создан на основе советского танка Т-72 и стал самым коммерчески успешным танком XXI века. При этом зарубежные аналоги — французский Leclerc, американский Abrams и немецкий тяжеловес Leopard 2 — уступают российской машине по соотношению "цена-качество". Всего было выпущено более двух тысяч Т-90 разных модификаций. Из них порядка 1,5 тысячи пошли на экспорт.

Масса Т-90МС, с учетом возросших показателей защищенности и огневой мощи, не превысила 50 тонн. Благодаря этому танк превосходит конкурентов по мобильности. А еще были улучшены показатели кучности и живучести установленного на боевой машине 125-миллиметрового орудия. В его боекомплект входит широкая гамма разнообразных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с дистанционным подрывом.