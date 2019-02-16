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США обнаружили секретную базу КНДР с ракетами 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Zhang Li/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
КНДР владеет секретной базой, на которой базируются баллистические ракеты средней дальности, говорится в докладе Центра стратегический и международных исследований США.
По данным организации, она находится в 250 километрах от демилитаризированной зоны и является одной из 20 тайных баз Северной Кореи.
Документ был обнародован на фоне подготовки переговоров президента США Дональда Трампа и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ранее News.ru писал, что в преддверии саммита Дональд Трамп похвалил Ким Чен Ына и заверил, что после переговоров с США КНДР станет «экономической ракетой». Он отметил, что предстоящему саммиту предшествовала большая работа представителей США и КНДР.
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Армия , В мире , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР , США
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