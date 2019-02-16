В США заявили о проблемах при повышении уровня боеготовности войск

США заявили, что Вооружённые силы страны столкнулись с проблемами при повышении уровня боеготовности, который остаётся низким с 2013 года. Об этом говорится в докладе Счётной палаты Соединённых Штатов. Там также указано, что способность участвовать в масштабных конфликтах с такими противниками, как Россия Китай , — «залог успеха» Вашингтона в сфере безопасности. В документе отмечается, что ВС США испытывают трудности с поиском военнослужащих в подразделения кибернетических операций и радиоэлектронной борьбы, а также в ракетные войска. Кроме того, американской армии предстоит найти «оптимальное соотношение» между обеспечением оперативных потребностей и реакцией на будущие вызовы. По мнению экспертов, военные разработки Москвы и Пекина заставляют Пентагон пересмотреть бюджет и стратегию развития ВС.

В Счётной палате США назвали восстановление боеготовности армии одним из приоритетов Вашингтона. Как говорится в докладе ведомства, участие Соединённых Штатов в конфликтах на протяжении последних десяти лет, неопределённость в вопросах финансирования и сокращения в военных структурах привели к снижению уровня боевой готовности вооружённых сил в целом.

«Первоочередной заявленной целью командования Сухопутных войск США является обеспечение боевой готовности, в том числе восстановление боеготовности, утраченной за годы постоянного участия в вооружённых конфликтах, а также подготовка к возможным крупномасштабным военным операциям против соперников мирового уровня, таких как Россия или Китай», — говорится в докладе Счётной палаты, с текстом которого ознакомился RT.

Как указывается в документе, на данный момент общая боевая готовность Штатов остаётся низкой, причём такая оценка не меняется с 2013 года.

В то же время в Национальной оборонной стратегии США за 2018 год указано, что одна из главных угроз процветанию и безопасности Соединённых Штатов — возвращение к долгосрочному стратегическому противостоянию с Россией и Китаем. Поэтому, по мнению авторов доклада, восстановление и поддержание готовности к широкомасштабным боевым действиям является «крайне важной составляющей успеха Вашингтона в сфере безопасности в новых условиях».

В документе указывается, что «противники» США усовершенствовали свой военный потенциал, в частности, способность предотвратить сосредоточивание американских сил рядом с потенциальным местом сражения, тем самым подрывая военное превосходство Соединённых Штатов.

В случае развёртывания Вашингтоном войск, как подчёркивается в докладе, вооружённые силы будут находиться под постоянным наблюдением и могут подвергнуться нападению.

Между тем Счётная палата также ссылается на Стратегию армии США, согласно которой американские войска планируют достигнуть необходимого уровня боевой готовности к 2022 году.

Как отмечается в документе, американская армия действительно демонстрирует прогресс в подготовке войск, однако испытывает трудности с укомплектованием личного состава силовых структур и модернизацией систем вооружений.

Как отметил в разговоре с RT военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин , перспектива военных конфликтов США с Россией и Китаем маловероятна, однако в Вашингтоне всё чаще возвращаются к риторике времён холодной войны, что объясняет заявления о необходимости подготовки армии к масштабным конфликтам.

«Больше 20 лет американская доктрина подразумевала способность американской армии участвовать одновременно в двух конфликтах малой интенсивности типа иракской войны или кампании в Афганистане. И на этом строилась её политика перевооружения и боеготовности. Армия США сосредотачивалась на действиях мелких подразделений и на высокоточном оружии, которое применяется в локальных масштабах. Сегодня, когда американцы всё больше возвращаются к теории холодной войны и, соответственно, возникают два глобальных противника — Россия и Китай, такая ситуация и такая армия больше не устраивают, поэтому и ставится задача возврата к армии, которая была бы способна участвовать в такой масштабной войне», — подчеркнул эксперт.

Сергей Рябков. Москва, в свою очередь, не раз заявляла о том, что не намерена втягиваться в гонку вооружений. Так, в феврале об этом сообщил заместитель главы российского МИД

«Мы себя в гонку вооружений втянуть не позволим. Но американцы, видимо, уповают на то, что у них это получится. До сих пор не получалось. Я думаю, что и в этот раз не получится», — сказал дипломат, отвечая на вопрос RT.

Как подчеркнул Рябков, Россия не вступит в гонку вооружений, поскольку у неё есть «технологические заделы».

«У нас есть возможности решать задачи по гарантированному обеспечению безопасности Российской Федерации в пределах тех ассигнований на выполнение государственного оборонного заказа на ближайшие годы в рамках бюджетного цикла, которые утверждены, путём определённого перераспределения внутри этих ассигнований и некоторого изменения, как я понимаю, приоритетов в соответствующих расходных статьях», — указал он.

Подготовка к «будущим вызовам»

Согласно докладу Счётной палаты, усилия по улучшению боеготовности США предпринимаются в сложных условиях, когда Пентагону приходится принимать непростые решения относительно того, «как наилучшим образом удовлетворять текущие оперативные потребности, одновременно готовясь реагировать на будущие вызовы».

«Важным аспектом данной работы применительно ко всем родам войск является определение оптимального соотношения между задачами сохранения и усовершенствования существующих боевых средств, стоящих на вооружении, и проведения технической модернизации в целях обеспечения преимущества перед соперниками в темпах военно-технического развития», — указывается в документе.

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, на сегодняшний день из-за высокотехнологичных разработок России и Китая Штатам приходится пересматривать программу, заложенную в военном бюджете, поэтому Счётная палата выступает фактически помощником в этом деле.

«Заявление Счётной палаты — это не что иное, как попытка пересмотреть те статьи военного бюджета, которые закладывались на 2018—2019 годы. Дело в том, что они разрабатывались с учётом того, что у России нет гиперзвукового оружия и передовых комплексов. И тут выяснилось, что у России это есть. А та программа, которую, например, анонсировал президент США Дональд Трамп по расширению комплексов ПРО, в корне должна поменять расходные статьи, что повлечёт и пересмотр программ подготовки армии США», — подчеркнул эксперт.

В конце декабря стало известно, что в России успешно испытали гиперзвуковой комплекс «Авангард». Помимо «Авангарда», в арсенале ВС РФ также имеется гиперзвуковая авиационная ракета Х-47М2 «Кинжал». На стадии испытаний находится противокорабельная ракета 3M22 «Циркон», которой будут оснащаться корабли ВМФ.

По мнению Леонкова, разговоры о неопределённости в вопросах финансирования американских вооружённых сил также связаны с тем, что США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Соединённые Штаты вышли из ДРСМД, и им нужно создавать ракетные комплексы — не только ракеты, но и все боевые машины, которые должны везти пусковые установки и обеспечивать работу этих комплексов — это опять изменение в программе вооружений, которую они намечали раньше», — добавил он.

О приостановке своего участия в двустороннем Договоре РСМД 1987 года и о начале процедуры выхода из этого соглашения США официально уведомили Москву 2 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил, что ответ будет зеркальным.

Вскрывшиеся сложности

Между тем, как указывается в докладе Счётной палаты, армия США также испытывает проблемы с комплектованием подразделений кибернетических операций и радиоэлектронной борьбы.

В документе отмечается, что в октябре 2018 года армия США задействовала оперативную группу, которая занимается разведкой, кибер— и радиоэлектронной борьбой, а также космическими миссиями. Однако пока что эта группа работает лишь в тестовом режиме, а поиск кадров осложнён отсутствием подходящей квалификации у претендентов. Согласно данным Счётной палаты, на январь 2019 года штат подразделения был укомплектован лишь на 50%, причём нехватка кадров наблюдается на руководящем уровне и среди киберспециалистов. Однако, по представленным в докладе прогнозам, к августу 2019 года подразделение будет укомплектовано на 75%.

В то же время американские вооружённые силы испытывают сложности с комплектованием личным составом частей противоракетной обороны.

«По словам представителей командования Сухопутных войск, количество военнослужащих, пригодных для службы в составе боевых расчётов противоракетных комплексов Patriot и THAAD, ограничено высокими требованиями к квалификации и спецификой работы с данными комплексами», — указывается в документе.

Как отметил Алексей Леонков, Соединённые Штаты действительно не без труда находят квалифицированные кадры для работы в подразделениях, созданных в связи с новыми разработками Москвы и Пекина.